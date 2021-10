¡Gianella Marengo se salvó de una tragedia debido a accidente doméstico!

Nadie está libre de una tragedia, inclusive dentro de su propio hogar. Esto le pasó a la modelo Gianella Marengo quien compartió mediante sus stories de instagram un accidente casero que por suerte no terminó en una tragedia.

Y es que este domingo, mientras estaba grabando con sus perritos , la influencer olvidó que estaba cocinando en el horno eléctrico y el olor le advirtió que algo no andaba bien.

¨Bueno , por estar (mientras soplaba para intentar apagar las llamas que salían desde el horno eléctrico) chu… qué hago” fue lo único que atinó a decir en el registro, en el que además escribió ¨Estaba grabando con los perritos y puse unas tortillas muy poco rato y cuando sentí el olor fui grabando y me encontré con esto. Lo importante es que atiné a desenchufar y moraleja, siempre estén atentos, primera vez que me pasa algo así y me dio nervio igual, mi risa es nerviosa”.

Seguida a este registro, subió una historia aclarando que están todos bien y agradeciendo los consejos que recibió por instagram.