Myriam Hernández contó una infidencia en ‘Yo Soy All Stars’ sobre canción escrita por Ricardo Arjona

En el capítulo de este lunes 11 de octubre en ‘Yo Soy All Stars‘ se presentó la imitadora de la cantante mexicana, Yuri, tras su presentación Myriam Hernández realizó una inédita confesión.

Luego que la participante Karen Rivera cantara ‘Detrás de mi Ventana‘, los integrantes del jurado realizaron su evaluación. El primero de ellos fue Antonio Vodanovic, quien dijo que este tema ya lo escuchó “un montón de veces”. Ante esto, el exanimador del Festival de Viña del Mar, señaló que anotó unas palabras como “trapos, sillas, concubinos, almohada, lavo los platos”.

“Me llamó la atención, ¿quién compone así? Me di cuenta que la canción era de Ricardo Arjona“, añadió Vodanovic.

Posteriormente, Hernández realizó su intervención diciendo que contará “una infidencia“. “Esta canción me llegó a mí hace muchos años“, confesó la autora de ‘El hombre que yo amo’.

“Me llegó y la verdad que no la acepté porque no iba con mi estilo. Luego la grabó Yuri, que fue, obviamente, un existo y es tremenda”, complementó Hernández.

“Increíble, son esas cositas que uno dice ahí lo voy a contar“, cerró su confesión.