Arturo Vidal alzó la voz sobre supuesto acoso de Sonia Isaza a Daniella Durán

La historia del triángulo amoroso compuesto por Daniella Durán, Arturo Vidal y Sonia Isaza, está que arde. Esto porque anoche, los periodistas Hugo Valencia y Sergio Rojas abrieron un nuevo capítulo al revelar un audio de Whatsapp en el que supuestamente Daniella contaba que fue acosada por Sonia afuera de su departamento. “Venía caminando, no sé qué, cuando me la topo ahí de frente, ella estaba sentada en mi edificio y me queda mirando rarísimo, y yo dije qué es esto, me asusté horrible y me fui corriendo” aseguró.

De hecho, según Sergio Rojas, Daniella le habría advertido a Vidal sobre esta situación y él le había bajado el perfil.

Sin embargo, el volante de La Roja hoy alzó la voz a través de un live, para defender a su pareja Sonia.