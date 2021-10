Adriano Castillo y el quiebre de su relación con Beatriz Alegret: “Se fue desgastando con los años”

Como dice una canción del grupo Los Enanitos Verdes: “Sumar tiempo no es sumar amor”, Y si bien hay parejas que pueden durar muchos años juntas, queriéndose y respetándose , hay veces en que la relación inevitablemente se desgasta.

Y así fue la historia del actor Adriano Castillo o más conocido como el “Compadre Moncho” por su papel en la antigua serie “Los Venegas”, con la vedette argentina Beatriz Alegret, quienes estuvieron juntos 30 años, hasta hace algunos meses en que se separaron .

“Mi estado actual es que estamos separados con Beatriz. Nosotros terminamos nuestra relación hace algunos meses. No porque peleáramos o discutiéramos mucho, sino que de repente la relación se fue desgastando con los años y llegamos un día a conversar y decidimos terminar la relación”, confesó.

Los agradecimientos de Adriano a Beatriz

De todas maneras, como cualquier relación madura que termina en buenos términos, el solo tiene buenas palabras para referirse a su ex mujer: “Tenemos muchas historias juntos. Nos hemos apoyado. Beatriz es una tremenda mujer, me ha soportado, me ha ayudado, me ha cuidado. Yo lo único que tengo son agradecimientos para ella”, expresó.

Finalizó diciendo :“Le deseo a Beatriz que si parte otra etapa de su vida sea muy feliz, que la ayuden y la cuiden y le vaya muy bien. Es lo único que puedo decir”.