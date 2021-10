Luis Jara habla sobre la confesión de su hijo “Quiero ser libre, quiero cantar”

Los hijos son lo más importante para una persona, es por eso que cuando le hablan a Luis Jara sobre un lindo episodio que vivió junto a su primogénito Luis Felipe, inmediatamente su expresión se llenó de emoción.

El cantante, le contó a Martín Cárcamo en su programa “Los 5 Mandamientos”, cómo fue que conoció el gran talento musical de su hijo: “Un día en pandemia nos quedamos los dos solos, conversando. Él estaba muy triste por una situación personal, y yo estaba golpeado por la pandemia como muchos de nosotros, y estábamos tomándonos un copete y carreteando juntos. De repente él toma el micrófono, y se pone a cantar, y yo me morí, me desplomé. Sentí que me estaba regalando algo muy importante”.

Fue esa misma noche, que su hijo decide realizar una importante confesión: ‘Papá, yo quiero dejar el trabajo, quiero soltar, quiero cantar, quiero ser libre, quiero saber quién soy’. Y le respondí: ‘No me pidai permiso, si yo en mi vida he hecho lo que he querido, es la forma en la que tú tienes que mirar para adelante, no me preguntes nada, si quieres cantar, si quieres viajar, hazlo’”, comentó el cantante.

“Yo sentía que él tenía un bloqueo, probablemente por la mochila de ser ‘el hijo de’. Y yo, en esta intensidad que me acompaña siempre, le decía ‘yo no me voy a ir de este mundo sin escucharte cantar’”, contó.” agregó.

Su vida de esfuerzo y la enseñanza que desea dejar a sus hijos

“Yo fui criado en el rigor, en el barrio Franklin. Mis padres eran muy humildes, y yo nací sabiendo que las cosas se tienen que ganar con esfuerzo. Mi hijo tuvo que juntar plata y todo lo que hoy está haciendo en Miami lo hace para vivir, ahora hace valet parking, estaciona autos, hace pegas, está cargando cosas y va al estudio a grabar sus creaciones”, le contó el ex conductor de Mucho Gusto a Martín.

Además, señaló estar muy orgulloso de sus hijos, quienes son un trofeo para él. “Me tiene muy orgulloso, me emociona, me gusta que mis hijos tengan la posibilidad de tener el control de su vida y que no vivan con esta sombra de un papá famoso, de una familia estructurada de lo que dice la sociedad, de lo que la gente quiere de ti. Eso me tiene muy contento”, finalizó.

Mira el talento musical de Luis Felipe.