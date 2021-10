Karen Bejarano comparte con sus seguidores importante logro en su carrera

Karen Bejarano es una de las ex “chica Mekano” que ha logrado levantar una carrera en televisión. Ha grabado discos y participado en varios programas, incluyendo ser panelista en los matinales de TVN y de MEGA.

Sin embargo, la cantante dio otro paso en su carrera, y es que ahora es maquilladora profesional, y esta tarde se tituló, momento que compartió en su instagram a través de un live.

“Qué emoción, estoy en mi titulación chiquillos estoy compartiendo con todos ustedes ahora (..)”Miren mi trabajo, qué lindo, quiero llorar”, decía mientras mostraba las fotos de la modelo a la que maquilló.

“Estoy demasiado emocionada, estuve a punto de no venir porque ayer me sentía mal, mal, mal, muy depre, pero dije no, me he sacado la cresta por este curso y me lo merezco”, agregó, notoriamente emocionada en el video, que después publicó con estas palabras:

“Me titúlele kabros!!! Soy maquilladora profesional 💜🧚🏼‍♀️ Gracias a todos los profes de @beautypointchile por hacer que nuestros sueños se hagan realidad y con la mejor de las ondas, el cariño y el profesionalismo. Me siento muy feliz por este logro, porque la pandemia se aprovechó para seguir creciendo en todo lo que me voy proponiendo. Karen MakerUp Artist… TOMAAAAAAA!”.

Este escrito obtuvo muy buenos comentarios, incluyendo la de su compañero de vida y padre de su hijo, Juan Pedro Verdier, quien le escribió : “Amooooooor!!! Que emoción 😍🥺 te adoro, soy testigo del esfuerzo y la continuidad con la que trabajaste en este proceso, felicitaciones preciosa, te amo mucho y estoy muy orgulloso de ti 🤩”.

Revisa el momento: