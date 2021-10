Romina Sáez muestra su resultado a meses de ponerse un balón gástrico: “Lo recomiendo 100%”

El programa Mekano marcó la adolescencia de muchos en la década de los noventa. Por eso recordamos a cada integrante con cariño.

Y de alguien que no sabíamos hace un tiempo es de Romina Sáez. La ex bailarina, hace más de dos años es abogada y ha realizado varios cursos de arte e incluso también de Dj, hoy hizo noticia porque mostró en una fotografía el resultado tras ponerse un balón gástrico, que en cuatro meses la hicieron bajar 13 kilos.

“Y ahora a definir !!!….Fueron casi 4 meses de esfuerzo, constancia y aplicación. Debo admitir que el balón gástricos fue una excelente opción, no pase hambre, me hice una rutina de alimentación sana y mucho ejercicio, baje 13 kilos . Me siento renovada y muy orgullosa de mi logro, en conjunto a @clinicanuevacostanera con una atención buenísima!!!” escribió junto a la fotografía en bikini.

En conversación con Sillón Vip la abogada contó que su principal motivación para ponerse este baló fue por salud: “Tenía lesiones en la columna porque hice mucha pesa, tiene tengo hernia cervical y lumbar, y al subir de peso el medico me recomendó bajar de peso, pero me costó harto por la ansiedad que provocó la pandemia”.

Además nos comentó que recomienda esta técnica para bajar de peso, antes que una liposucción. “Me siento super feliz, lo recomiendo 100%, lo recomiendo antes a las personas que quieren hacerse una lipo. No esto de acuerdo con las lipos porque te hacen un cuerpo que no es el tuyo, quedan marcas, y se nota”, confesó.