“Tuve que rayarle la cancha”: Claudia Conserva cuenta como es trabajar con su hermana

En uno de los últimos capítulos del programa de TV+, plantearon el tema de trabajar con los hermanos, ante lo cual la animadora tenía mucho que aportar.

De esta manera, la pregunta fue la siguiente: ¿Podrían trabajar con sus hermanas todos los días?, ante lo cual Claudia habló de la experiencia con su hermana Fran Conserva (quien es parte del espacio).

La animadora comentó que desde un comienzo le “rayó” la cancha, en alusión a establecer como regla no hablar temas personales antes del programa.

“Le tuve que rayar la cancha, porque me pasaba que, en maquillaje, antes de empezar el programa, empezaba es que mi mamá que no sé qué… Y ahí le dije por favor, no me hables de problemas familiares antes de empezar el programa”, indicó Conserva.

Ante lo cual su hermana señaló: “Claudia es más desagradable que la envidia, es demasiado exigente. A mí no me perdona nada. Me dice por ser mi hermana, tienes que cumplir el doble”.

Cabe destacar que lo más importante de esta relación laboral, es que amabas deben respetar la regla principal: “Los problemas familiares se deben conversar en las mañanas, pero que una vez llegando al canal, se habla sólo del programa”, cerró la esposa del Pollo Valdivia,