Magdalena Müller compartió con bellas fotografías su cumpleaños número 30

La joven actriz, Magdalena Müller, conocida por su papel protagónico en la teleserie infantil “Amango” de canal 13 emitida entre el 2007 y el 2009, ha logrado levantar una carrera profesional bastante sólida durante este tiempo, que la tiene trabajando en los elencos de las exitosas teleseries de Mega.

Además, la joven se ha abierto paso en el mundo de las redes sociales, donde es muy activa y suma mñas de 1 millón de seguidores. Por eso, no podía dejar de compartir con ellos este importante momento:

“Y… llegaron los 30!!! WOOOOWWW! No se en que minuto paso tan rápido el tiempo… pero bueno, llego el día y estoy demasiado feliz por que he recibido tanto pero tanto amor que no puedo pedir más!! Gracias a mi familia, a mi amor y a mis amigos por hacer este día tan lindo y especial !

Muchas gracias a todos, todas y todes por su cariño siempreeeee!! Y que este año se venga atómico! Muchos besitooooos y a seguir celebrandooo!”, escribió en su posteo junto a tres fotografías: una sola y dos en compañía de su familia, luciendo una corona de princesa, celebrando sus 30 años.

Dentro de los comentarios, se sumaron varios de sus colegas actores, escribiéndole lindos deseos por su cumpleaños: “Hermosa!!!! q todo lo q se venga tu corazón esté abierto para recibirlo ….y pásalo laraja !”, le posteó María José Prieto. “Muchas muchas felicidades!!!!!!!!!! Que sean unos 30’s llenos de aprendizaje , amor , energías y felicidad…. Todo lo mejor para ti !”, fueron los deseos de Carlos Díaz. “En un día hermoso. Feliz cumpleaños Magda!”, le escribió Cesar Caillet.