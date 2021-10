“Fueron golpes a mí mismo tratando de parar”: Juan Pedro Verdier sorprende con momento crítico que vivió

A través del programa Aquí Somos Todos, el exchico Mekano Juan Pedro Verdier hizo fuertes confesiones en relación a su vida.

El comunicador señaló que una de las cosas más importantes es hablar de la salud mental, el cual era el motivo principal por el que estaba ahí.

Esto, a raíz de la depresión vivida a partir de la gran exposición que sufrió tiempo atrás junto a su pareja Karen Bejarano (a partir de unas fotos que se hicieron públicas). Momento en el cual recibieron muchísimos comentarios de manera especial a través de redes sociales.

“Hay personas que se cortan, hay personas que hacen distintas cosas. En mi caso, fueron golpes a mí mismo tratando de parar un poco”, fueron las conmovedoras palabras del comunicador.

Ante esto, el conductor del programa, Sergio Lagos, algo impactado le pregunta por qué no hubo alguien que le aconsejara que se alejara de las redes sociales en ese momento: “Estar expuestos a esta conversación pública que muchas veces es violenta”, comentó, además.

“Yo me alejé de todo el mundo, estaba solo mi esposa, mi hijo y otros familiares cercanos, en la gran parte de los últimos años decidí pasarlo sólo”, respondió.

12 Reglas para vivir

Ante esto, Angélica Castro sorprendida, intervine: “Tú buscabas reconocimiento en los otros, buscabas amor porque uno no se quiere”. “¿Cuándo te encuentras contigo?”

“Uno no se ilumina con fantasías de luz, si no que haciéndose consciente de su propia sombra, y eso es bien doloroso, es un tiempo largo de meditación, de escuchar lo que uno siente, no la música fuerte, ni tomarse un vino, o juntarse con amigos a carretear, sino que descubrir cual es esa herida que tanto te duele”.

Finalmente, comentó que algo que le fue de gran ayuda para salir adelante, es que dio cuenta de su gusto por la lectura, ante lo cual dio un consejo a todas las personas que están pasando por un mal momento: “Lean el libro 12 reglas para vivir”, se los dice alguien que lloró por años, fueron sus propias palabras.