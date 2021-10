La difícil situación que enfrentó Víctor “Zafrada” Díaz en ‘El Discípulo del Chef’: “Me fui a la mier…”

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, en donde se vivió una compleja etapa de eliminación que dejó a Camilo Huerta fuera de la competencia.

No obstante esta situación no fue la única que dio que hablar entre los espectadores, sino que también una singular reacción de Víctor “Zafrada”.

Esto se dio luego de que Víctor Díaz tuviera algunas complicaciones en una de sus preparaciones, lo que lo llevó a soltar: “Qué estoy haciendo, me fui a la mier…“.

Luego, en el confesionario, se refirió a esta situación: “Igual como que te pilla la máquina, porque en ese minuto estaba con la salsa y el relleno, y hubo un momento que estaba súper seguro de lo que hacía, y cuando me doy cuenta que le estaba echando albaca y no era así”.

“Tenía con suerte la masa, entonces dije ‘ya no alcanzo’, no tenía agua hervida y me frustré“, relató.

No obstante, el joven no se rindió y logró repuntar: “Dije a esta altura quedarme sin hacer nada, después de sacar pecho, dije ‘voy a ganar, vamos démosle’“.

La recompensa de los chefs.

Precisamente el segundo aliento de Zafrada fue valorado positivamente por los chefs, quienes aplaudieron la actitud del joven.

“Te felicito antes de probarlo. Has sacado de donde no tenías y has hecho el plato”, le expresó Sergi Arola.

China Bazán también tuvo palabras: “Me parece muy importante lo que hiciste, de levantarte y no darte por vencido, el plato está bueno”.

Finalmente el italiano remató la ola de elogios: “Lo que más destaco es haberle dado vuelta el partido, estabas perdido, listo para tirar la esponja pero no te diste por vencido”.