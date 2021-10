Con accidente y todo: Así fue el casting de Nicole Block para entrar a su primera teleserie

Nicole Block ha participado en solo dos teleseries: El Camionero y Tranquilo Papá, pero eso fue suficiente para ganarse el cariño de la gente.

En conversación con Sillón Vip nos contó que llegó a la pantalla chica ya que, luego de un desafío con su marido, decidió mandar su curriculum para realizar un casting.

Cuando le llegó el libreto, supo que tenía que interpretar a una niña que estaba enamorada de un profesor, escena que realizaría junto al actor Marcelo Alonso.

Sin embargo, esa misma mañana, fue al mall a comprar cosas para prepararse, pero al salir del estacionamiento chocó contra un árbol, resultando con pérdida total del auto. Pero esto no fue impedimento para que la actriz se presentara de igual forma al casting. “Llego con el cinturón marcado a última hora”, sostuvo.

“Veo a Marcelo Alonso, justo había visto en una obra la semana anterior, aquí yo me voy a aprovechar dije, entonces lo tiré al sillón, le puse las patas encima, me lancé a tratar de agarrarlo pero era muy alto, me la jugué“, contó.

Una verdadera odisea, pero que tuvo sus beneficios, ya que gracias a este casting, obtuvo el papel de la “Piki Piki” en la teleserie “El Caminero”.

