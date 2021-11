Naya Fácil asegura que vuelve renovada a Chile: “Niñitas de doce años me dicen ‘voy a seguir tus pasos’”

Naya Fácil prepara su regreso a Chile tras someterse a siete cirugías estéticas en Colombia. Para anunciar su retorno grabó un video que compartió en su cuenta de Instagram donde aseguró una “renovación” completa de su imagen.

“Estoy muy feliz. A pesar de que yo me he mandado una y mil cagadas, la gente sigue conmigo. Y yo creo que ya basta de tener a la gente viendo cosas malas sobre mí”, partió la influencer.

“He aprendido muchísimo. Me costó sí, me costó caídas de escaleras, me costó robos, me costó violaciones, me costó peleas, me costó balazos, me costó insultos, me costó perder mis cuentas”, agregó Naya.

Posteriormente, la mediática figura popular aseguró: “Quiero que vean otra Naya. Quiero aprender a cocinar, quiero aprender a hacerme legumbres, hacer en vivos, los mismos que hacía cocida, hacerlos cocinando. Se acabó el drama en mi vida”

“Tengo mi casa, tengo mis cosas, aparte me ven niños pequeños. Niñitas de doce años me dicen ‘voy a seguir tus pasos, eres preciosa (…) quiero ser una mejor persona, aparte tengo un público de todas las edades que me siguen y quiero que se sientan orgullosos de mí”, complementó.

“Tuve que pasar todo eso para caer del cielo a la tierra y decir ‘ya aterriza un poco en tu vida, podí lograr más cosas’. Me costó, pero yo aprendí”, cerró la influencer.

Revisa el registro a continuación: