“No tengo buen ojo para elegir”: Jean Philippe Cretton y su broma sobre Pamela Díaz

En una nueva emisión de “Podemos Hablar”, el animador conversó de varios temas con los invitados: Ernesto Belloni, María José Quiroz, Kurt Carrera, Gabriele Benni y Chiqui Aguayo, quienes contaron divertidas historias.

Fue así como Jean Philippe al momento de presentar a Chiqui Aguayo, comenzaron las bromas. La comediante en tono de humor le dijo: “¿Qué va a decir la Pame? Todo el mundo viene a agarrarte a besos”, refiriéndose a los posibles celos de “La Fiera”.

“No sé, no sé qué está pasando. A mí no me pasaba esto en otro programa”, respondió el periodista, continuando con el juego. “¿Te fuiste de beso con la Renata Bravo?”, le preguntó Aguayo. “Sí, me di un beso con Renata Bravo”, respondió el conductor.

Pero la cosa no quedó ahí: “No y cuando sepa lo que pasó después del beso se va a enojar más”, continuó el animador, quien luego comentó que, si bien todo está perfecto con su pareja, no había tenido “buen ojo” para elegir. “Iba a estar con una mujer adinerada, que me arregle la vida y la echaron de todos lados”, cerró, provocando grandes carcajadas entre los presentes.