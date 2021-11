Berta Lasala y Aranzazú Yankovic son criticadas en la Divina Comida: Ellas responden

Este sábado tuvimos un “Deja Vú” en Chilevisión, al ver que en el último capítulo de “La Divina Comida”, estuvieron las mismas cuatro protagonistas del primer capítulo, las llamadas “chicas de la noche” Alejandra Herrera, Francisca Merino, Aranzazú Yankovic y Berta Lasala. Sin embargo, este capítulo no estuvo exento de polémicas.

Todo comenzó cuando la primera en cocinar, la actriz y candidata a diputada Alejandra Herrera, quiso sorprender a sus comensales con un menú originario de La India llamado “Las delicias de Shiva y Shaki”, por lo que les solicitó comer con la mano para respetar la tradición de dicho país. Pero esto no fue del agrado de las invitadas quienes no tuvieron la mejor expresión y prefirieron comer con cubiertos. “La que quiere vivir la experiencia la vive, si no, tomen sus tenedores”, les dijo la anfitriona.

En la habitual entrevista posterior a la comida, hablaron Yankovic y Lasala juntas quienes realizaron comentarios sobre este episodio: “Cuando te quitan el tenedor y el cuchillo en un programa de comida es como que te sentís un poco desafiada, y ese desafío a esta edad me parece un poco latero”, sostuvo Aranzazú y su colega Berta agregó: “Y con covid además”, entre risas.

Este acto generó una ola de críticas en redes sociales, por no respetar ni a la dueña de casa, ni la cultura de dicho país.

La defensa

Ambas actrices este lunes en el programa “Milf”, en donde son panelistas, explicaron esta situación bajándole el perfil y enfatizando en que todas son amigas de hace años y se tienen confianza. “Es parte de un juego televisivo”, afirmaron.