Daniela Castillo se quebró tras recordar a su fallecido padre en “Los 5 Mandamientos”

Fue a inicios de agosto que la cantante Daniela Castillo confirmó la muerte de su padre, Arturo Castillo, quien estuvo hospitalizado por semanas tras contagiarse de Covid-19.

“Hoy partió mi papo. Descansa en paz, amado papo. Te lo mereces“, fue parte de lo que expresó la ex “Rojo” en aquella oportunidad.

Ahora, el pasado lunes en el programa “Los 5 Mandamientos“, Castillo fue invitada junto a su amiga Maura Rivera, en donde habló de múltiples temas, donde el de su padre fue inevitable.

Así, Daniela Castillo se quebró:”Para mi papá siempre fue muy importante la familia. Quizás yo desde chica no lo entendía. Yo creía que lo entendía, pero ahora que él ya no está lo entiendo mucho más…“.

Ante esta última frase Martin Cárcamo le consultó: “¿Por qué no lo entendías?”, donde Daniela no logró responder: “Es que no me quiero emocionar…“.

Castillo retomó la palabra

Momentos después Daniela logró retomar el aliento y continuó: “Para mí mi papá es el significado de… como de todo lo bueno que ha pasado en mi vida. No significa que ahora ya no esté“.

“Uno de los grandes miedos que tuve en la vida era que mi papá se fuera, o que uno de mis papás se fuera. Y ahora que no está, me dio cuenta que, entendí la muerte desde otro lugar. Para mí la muerte era algo muy desconocido porque nunca se me había muerto alguien tan cercano, alguien que realmente te removiera la vida”, expresó pronto.

Por último expresó: “Para mí hoy día la muerte es una transición muy extraña, que uno va entendiendo con el proceso en que no está la persona. Hoy día mi papá está todos los días conmigo. Yo lo siento todo el rato. Está en cada paso que doy”.