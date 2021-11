La potente imagen y mensaje de Coté López para difundir la marcha por los niños

La modelo y empresaria, Coté López , desde hace un tiempo se ha mostrado muy activa en la defensa por lo derechos de los niños, manifestando su postura y participando en las marchas.

Este domingo 7 de octubre se realizará una nueva marcha llamada “Los niños no se tocan” y Coté, quien es madre de cuatro niños publicó una potente fotografía abrazando a la madre de Tamara Moya, niña que falleció al recibir un disparo en un portonazo.

Con un largo testimonio, la esposa de Futbolista Luis “Mago” Valdivia reflexionó sobre este tema e instó a las personas para que asistan a la marcha.

“No sé cómo comenzar a escribir porque de verdad me gustaría que lo leyeran y q no se quedaran en la primera frase. No olvidaré algo que me dijo un día @raulpapadetami “ si esto no nos hubiera pasado yo tampoco estaría en las marchas, por eso entiendo a la gente que no va” me pareció tan verdadero, fue honestidad pura”, comenzó su texto Coté López, el que tuvo que dividir en tres posteos.

“Algo que todos tenían en común y que nunca olvido es su mirada, tenían los ojos más tristes que he visto en mi vida. Si ahora están leyendo esto y tienen a su hijo cerca, pueden olerlo, escuchar su voz, tocarl@. En este minuto hablare de Tamara pero esto puede ser con cualquier angelito que ya no está. Imaginen por un segundo lo que vive @la.milaw. Ir a una cuadra de su casa, la obligan a bajar del auto y rogando bajar a la niña, le disparan. (Tamy 5años). Verla morir en sus brazos llenos de sangre. Ver cerrar sus ojitos color cielo.Ya no está su sonrisita. El doctor dice: “hicimos todo lo que pudimos ,lo siento” el mundo acaba ahí. Cami llega a su casa y está la ropita del jardín porque al otro día entraba a su primer día, su dpto está completo decorado con el arte de Tamy, no hay más voces de niños, es solo silencio, podría estar lleno el dpto pero sigue vacío”, culminó el primer escrito.

Llamado a asistir a la marcha por los niños

Hizo un llamado a asistir en familia, explicando que están todas las medidas de seguridad garantizadas: “Les quiero rogar que vayan este domingo 7 a las 15:00 desde el metro Baquedano. De verdad la gente no está pegada todos caminan muy separado, NUNCA ha habido ningún desmán, como he comentado antes no va ni la prensa. Van niños pequeñitos, van bebés en sus coches, van con perritos. Si van, lleven agua y un gorrito! Por favor inténtenlo, entre más gente lo pida, hay más posibilidades de ser escuchado”.

Además realizó una crítica a los medios de comunicación por cubrir su micropigmentación de labios y no hacerse presente en esta marcha.

Revisa sus publicaciones: