“Coté” López da su opinión política y revela por quiénes no votará para las elecciones presidenciales

A poco menos de un mes de las votaciones presidenciales y parlamentarias (21 de noviembre) y con la campaña al rojo vivo, ya varios personajes del mundo del espectáculo y televisión están dando a conocer sus preferencias de manera pública.

Y alguien que hoy dio su opinión, fue la modelo y empresaria “Coté” López, pero de una manera muy particular, ya que en un largo escrito publicado en una historia de Instagram, explicó por quienes no votará.

“¿Por quién vas a votar Coté? (pregunta que me hacen todos los días) Yo siento que si alguien pregunta eso tiene que estar consciente que la respuesta puede que no sea la misma que ella espera y así respetar las opiniones… Mi respuesta es: Sé con claridad por quien no voy a votar”, comenzó su narración, para luego ir dando a conocer los candidatos.

Los candidatos descartados por “Coté” López

"Partí con él arriba, pero después de ver los debates quedé clarísima la poca experiencia. No supo responder nada con claridad, convicción y argumentos. Por Boric no voy a votar. Espero que se presente en varios años más con las ideas más claras", sostuvo la esposa del futbolista Luis Jiménez, quien luego habló sobre el candidato del Partido Republicano.

“Kast, si bien me parece experto en responder no puedo creer que al 2021 sea una persona tan conservador. No me gusta ningún extremo“, sostuvo.

“Provoste… pucha que una Presidenta diga ‘buqué la información en Wikipedia’ deja mucho que desear“, con ella finalizó su lista de los candidatos no elegidos.

“Creo que somos mucho en la misma situación, yo no soy populista, no votaré por los que todos votan, votaré por quién me convenza. Si no les gusto mi respuesta no me sigan preguntando… creo que eso es lo más claro que les puedo responder ahora”, continuó.

“Respeto por quien sea que vayan a votar ustedes, pero no me empiecen a decir ‘no es tan así’, yo hablo por lo que yo veo, si después los candidatos se retractan de algo o lo explican de manera diferente es porque hay un equipo atrás gigante de personas expertas en convencer y mejorar la imagen de los candidatos”, finalizó.