Las redes estallan de amor con nuevo integrante en la familia de Maura Rivera y Mark González

Hay muchos cachorritos que están abandonados y esperan con ansias tener una familia que los acoja y les den el cariño que merecen. Por eso que se valora mucho cuando las personas prefieren adoptar, en vez de comprar una mascota.

Así le aplaudieron hoy los fans a Maura Rivera y Mark González, quienes presentaron oficialmente a su nuevo integrante: Simba, un cariñoso perrito que llenó el corazón, no solo de ellos, sino que también de todos sus seguidores con las fotografías y videos que publicó.

“Conocí su historia y me partió el alma , ningún animal merece sufrir por eso no lo pensé dos veces y contacte a @ayudacallejeros , les dije que si podía ayudar en lo que fuera , aunque ya estaba clara mi decisión , cómo no darle un lugar en nuestra casa a este pequeño inocente ? me robo el corazón a penas lo vi y por lo mismo quiero presentarles con mucho amor al nuevo integrante de nuestra familia SIMBA lo espere con tantas ansias durante todo este día”, escribió la bailarina.

Además, agradeció a su marido por apoyarla en esta decisión: “Muero de amor por él gracias @ayudacallejeros por todo lo que hacen.Gracias @markgonzalez11 por apoyarme en todas mis ocurrencias”, finalizó.