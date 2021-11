Las emotivas palabras de Ingrid Parra a su hija Emma: “Te esperé con ansias”

Hay mujeres que viven una verdadera batalla diaria para poder quedar embarazadas. Una realidad que vivió en carne propia la actriz Ingrid Parra, quien en más de una oportunidad alzó la voz para criticar al sistema, por lo difícil y costosos que son los tratamientos.

Pero afortunadamente, la pelea se acabó y la alegría se apoderó de la vida de la comediante con la llegada de su pequeña hija Emma, quien nació hace algunas semanas.

La “Peka”, como la conoce la mayoría, está viviendo un gran momento, el que quiso plasmar a través de su instagram, con una fotografía junto a su hija y estas palabras:

“Lejos en mi mejor versión… nadie dijo que sería fácil… pero te esperé con ansias durante dos largos años… lloré por no tenerte… pero me di cuenta que todo tiene su tiempo y espacio, no es cuando yo quiera es cuando el universo quiera o tu destino o Dios… como quieras llamarlo… mantener la calma nunca funcionó para mí porque la calma en estas situaciones nunca es tu amiga…”, escribió.

Además, también destacó lo importante que fue su compañero de vida y padre de Emma en este largo proceso: “fue un camino duro junto a tu papá @csaleszlatar a ratos fue un poco desolador y triste… un camino difícil pero que logramos sobrellevar porque estábamos seguros que llegarías… ahora que te tenemos no dejo de mirarte, de hablarte y de apapachar cada día… si me necesitas de colchón hasta los 77 aquí estaré para ti, SIEMPRE! Mi amada EMMA, mi soñaba EMMA, mi hermosa EMMA “, cerró.