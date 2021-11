Mirna Schindler sobre su rol en la conducción de “Tu día”: “Es un reconocimiento a mi trayectoria”

“Qué sí , que no, que nunca te decides”… al ritmo de esta recordada canción de “El Símbolo” nos tiene bailando a todos Canal 13, con la incertidumbre de cuándo se lanzará el nuevo matinal “Tú día”, el que esperábamos que fuera hoy lunes, pero sigue aplazándose sin fecha confirmada.

Pero para preparar este estreno, la mujer de la semana será Mirna Schindler, la periodista que se hará cargo de la conducción de este matinal, junto a su colega Ángeles Araya.

“Fue una sorpresa , una alegría, pero también lo veo un reconocimiento a mi trayectoria, así lo siento”, nos comentó Mirna quién también nos reconoció que fue una sorpresa que la hayan llamado para este proyecto: “Fue algo inesperado completamente y creo que para una mujer de mi generación, con 54 años, pensando que cuando era joven a las mujeres las jubilaban a los 40 años de la televisión, pero que también es la expresión de un Chile que ha cambiado”.

Los temores

Respecto a su gran aprehensión, nos confesó que es la exposición pública: “Mi principal temor es la exposición pública de mi persona, es algo con lo que voy a tener que aprender a lidiar, no me resulta fácil. Yo no estoy obligada a caerle bien a todo el mundo ni ser la periodista que queda bien con dios y con el diablo”.

Sobre la competencia por el rating con los otros matinales, nos aseguró que se lo toma con mucho respeto y humildad. “Nadie logró de un día para otro estar donde están, ellos hicieron un camino y esos caminos les ha dado un resultado muy positivo. Esto es una construcción”, sostuvo.

