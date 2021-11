Amaya Forch revela bochornoso episodio que vivió luego de quedar en un casting: “Me me mira a mí y dice ‘pucha, me equivoqué’”

Hay momentos que son para decir “trágame tierra” y esta historia que contó la actriz Amaya Forch en el programa “Los 5 Mandamientos” de Canal 13.

Todo comenzó cuando Martín Cárcamo, el animador, dice: “¿Ustedes saben que la protagonista de Ámame iba a ser Amaya Forch? Ahí está Bastián Bodenhöfer y Angela Contreras”. Y la ex “The Covers” contó cómo ocurrió todo:

“Me llamaron, yo hice el casting, mandé fotos, hice todas las cosas que había que hacer. Me llamaron, me dicen ‘Amaya, quedaste para el protagónico de Ámame’. Primera teleserie”, comenzó narrando la artista, confesando que estaba muy emocionada porque iba a ser su primera teleserie. “Imagínate la emoción. Yo estaba estudiando teatro, estaba en la universidad, quería estar en la teleserie, entonces estaba feliz. Y me dijeron ‘ven mañana a tu primera reunión’”, agregó.