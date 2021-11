La especial reconocimiento de Víctor “Zafrada” Díaz tras ganar la final de “El Discípulo del Chef”

En la noche de ayer se emitió la final de “El Discípulo del Chef“, programa de CHV en donde los finalistas se enfrentaron por última vez.

Y quien se quedó con la final fue nada más que Víctor “Zafrada” Díaz, joven que se hizo viral tras el terremoto del 2010, el cual se llevó un premio de 15 millones de pesos, con un 92% de la votación del público.

Cabe señalar que en la final “Zafrada” logró vencer a Gala Caldirola y a Jaqueline Pardo, madre de Arturo Vidal, las cuales también se presentaron en la final, en una etapa que dependía de la votación del público.

Uno de los aspectos curiosos de este triunfo fue que la madre de “Zafrada” dedicó parte de este premio a Felipe Camiroaga, mítico animador que conoció a Díaz hace 11 años.

“Tiene unos ángeles en el cielo, sus abuelitos que lo cuidan, y Felipe (Camiroaga), yo le agradezco mucho a Felipe que lo ve desde el cielo”, sostuvo en la oportunidad.

Finalmente el oriundo de Iloca se pronunció respecto a su victoria, haciendo un especial reconocimiento al público que lo apoyó: “Estoy súper contento, yo creo que no por el premio, sino por el apoyo de la gente, que eso yo creo que es lo primordial en esto de la televisión. Si no tenemos su cariño, no somos nadie”.