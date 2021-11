En “Las Indomables” revelaron millonaria cifra que debería pagar Canal 13 a Tonka Tomicic si la desvinculan

La pauta noticiosa de esta semana estuvo marcada por el fin del matinal “Bienvenidos” de Canal 13. Las redes sociales de los famosos se llenaron de fotografías con palabras de despedida, porque muchos tuvieron alguna aparición en el programa, ya sea como panelistas o invitados. Pero también hubo quienes no perdonaron y criticaron tanto a los conductores como al matinal.

Entre ellas estuvo Patricia Maldonado, quien en su programa “Las Indomables” junto a la actriz Catalina Pulido, fueron lapidarias con Tonka Tomicic.

“No hay matinales porque hoy día pasan a ser prensa y la gente está hasta más arriba de la corona porque transmiten exactamente lo mismo y por eso la gente prefiere ver otras cosas porque no se quiere envenenando”, opinó la expanelista de Mucho Gusto.

Respecto a la animadora aseguró que “podría irse para la casa, pero, si el canal tuviera que pagarle los dos años tendrían que pagarle 840 millones de pesos, porque ella gana 35 millones de pesos mensuales“.

“Como no le conviene al canal decirle que se vaya, le metieron un programa, por eso dijo ‘esto no es una despedida, es un hasta luego’. Fabricaron un proyecto súper interesante, súper novedoso de entrevistas“, aseguró la Indomable, aunque “me contaron que se habían grabado algunos pilotos y, por lo que me enteré, es más fome que un terno colgado dentro de un ropero”, agregó la “Maldito”.

Finalmente, Cata Pulido también se refirió con duros términos a Tonka Tomicic diciendo que”está sobreevaluada, tiene buenas migas con el dueño del canal. Vive en un palacio, es privilegiada, no se le cree su discurso cuando después se va a su mansión, no tiene contacto con la realidad, dejó de ser creíble”.

