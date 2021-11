Ignacio Lastra regresará a las pasarelas: “Volver a modelar era algo que pensé que nunca más haría”

El exchico reality Ignacio Lastra regresará a las pasarelas luego de cuatro años desde su último desfile en una discoteca de Concepción.

Ahora, Ignacio será parte de un evento inclusivo que realizará una tienda de ropa. “Volver a modelar o estar en un desfile era algo que pensé que nunca más haría o que me iban a ofrecer“, explicó el exparticipante de “Doble Tentanción” a Las Últimas Noticias.

En el citado medio confesó que tenía asumido que no volvería a subirse a una pasarela, “era algo que había dejado en mi pasado antes del accidente”, dijo. Además, indicó al LUN que ahora ya no es “el mismo físicamente, entonces no puedo andar en bóxer modelando“.

Es por eso, que trabaja muy duro para estar preparado para este retorno, cambiando su entrenamiento, ahora ejecuta ejercicios outdoor y sin pesas.

“Entreno cinco días a la semana por una hora. Trato de hacer ejercicios sin pesas. La idea es verme más estilizado que musculoso”, explicó.

Finalmente, al LUN manifestó estar listo “para darlo todo. Igual estoy ansioso, porque igual es emocionante volver a algo que uno sabe hacer y le gusta“.