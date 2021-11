Carolina Arregui realiza emotiva reflexión sobre su vida actual

La querida actriz, Carolina Arregui está viviendo un gran momento personal y profesional. Su familia se agranda con la llegada de nuevos nietos y su carrera sigue exitosa en el elenco de Mega, que hoy la tienen en pantalla como parte de la teleserie “Pobre Novio” emitida por Mega y HBO Max.

Y a modo de agradecer a la vida por su gran momento, realizó una emotiva reflexión en su Instagram:

“Quiero decir que me siento muy afortunada, agradecida y bendecida por todas las personas que han hecho visible mi trabajo y mi entrega con pasión a lo que hago”, escribió junto a una fotografía de ella al natural en la playa.

Además, quiso dedicar unas palabras a sus fans que han seguido por años su carrera.

“Han seguido mi historia y solo me han entregado amor. Gracias por hacer que me sorprenda con momentos, instancias que nunca pensé. Gracias por estar ahí, por todo ese amor que me regalan. Gracias por hacerme tan feliz y cumplir mis sueños», expresó, reconociendo que «son muy importantes para mi, gracias a ustedes mis hijos hoy se sienten orgullosos de mi. Y ese, es el gran regalo de amor que puede recibir un ser humano”, escribió.

La publicación recibió muchísimos comentarios positivos, entre ellos uno de su hija, la también actriz, Mayte Rodríguez.

“Sé que cada palabra es de tu corazón hermoso y enorme. Sé que trabajas con toda tu pasión y amor y que disfrutas hasta la larga espera jjjj te amo y siempre voy a estar orgullosa de que seas mi mamá”, publicó.