La versión de Simone Mardones sobre agresión de equipo “CQC” a comando de Marco Enríquez-Ominami

En el marco de las elecciones presidenciales 2021, una de las polémicas estuvo marcada por la confrontación que tuvo el equipo del programa “Caiga quien caiga” con el comando del candidato Marco Enríquez-Ominani.

Simone Mardones, quien estaba trabajando como notera para dicho programa que se emite solo para las elecciones mediante el canal de YouTube de una empresa de telefonía móvil, estaba junto a su equipo era compuesto por su camarógrafo Mauricio Díaz (conocido como “Pepe Grillo”) y el productor Sebastián “Cuchillo”, Eyzaguirre, quien fue conductor del espacio cuando salía por señal abierta en televisión y ahora trabaja detrás de cámara.

Cuando ocurre el hecho , todos se trasladan hasta la 19 Comisaría de Carabinero, donde la joven entregó su versión de los hechos:

“Mujeres del comando de Marco Enríquez. Le dijimos a Marco Enríquez, ‘no nos están dejando entrevistar’. Pepe, nuestro camarógrafo, le pegaron por abajo también”, sostiene.

Frente a versión que señala que el camarógrafo le habría advertido al jefe de gabinete de Marco Enríquez Ominami que lo iba a golpear si lo movía ella explicó que fue al revés.

“La gente de Marco Enríquez nos decía ‘les vamos a pegar si siguen ahí. Entonces salgan’. Y nos sacaban, y nos sacaban, ¡y yo quería hacer mi trabajo! ¡Me están pagando por hacer mi trabajo! ¡Quiero entrevistar al candidato! ¡¿Por qué no tenemos derecho a hacerlo?! ¡¿Solamente porque somos CQC?! ¡No es primera vez que nos pasa!”, señaló.

“Había dos chicas que me rasguñaban y me pegaban codazos por abajo. Las podría identificar fácilmente. Lo hicieron, dos, tres, cuatro veces”, agregó.

“Tengo clarísimo que estanos todos los periodistas tratando de meternos y acercarnos al candidato y que es difícil. Esto fue una agresión. A mí me pegaron. Entiendo que los moretones no se ven. Mañana probablemente voy a tener moretones. Me pegaron codazos, patada, me empujaron”, finalizó.