Daniel Fuenzalida recuerda a su madre en su cumpleaños con emotivo registro

Un duro golpe marcó la vida del conductor Daniel “Ex Huevo” Fuenzalida durante principio de este año en medio de la pandemia, con el fallecimiento de su madre, María Teresa Ferdinand, luego de permanecer varios meses complicada de salud tras contagiarse de Covid-19.

Y en este día tan especial, el presentador de “Me Late”, quiso compartir un emotivo registro en sus redes sociales, con motivo de un nuevo cumpleaños de la mujer que le dio la vida.

“Ufffff las sensaciones que siento son muchas, Mamá sólo mandarte un beso al cielo, siempre te cantare tu cumpleaños cada 23 de noviembre, el último fue en el hospital, este hace 2 años y así fueron cada 23, siempre rodeada de cariño, de amor, de alegrías que sólo tu nos supiste traspasar, son estas fechas las que es cuanto más falta me haces, cuando me doy cuenta que no estás físicamente porque siempre se que andas conmigo, te extraño mucho Mamá, besos al cielo”, escribió Daniel en la publicación.

Inmediatamente, tanto sus fans como personajes del mundo del espectáculo le han dejado cariñosos comentarios.