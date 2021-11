La gran experiencia de Mariela Sotomayor con colegio virtual de su hija: ¡Aprendió a editar en chino sin hablar el idioma!

La panelista de “Zona de Estrellas” sorprendió a sus seguidores mostrando un peculiar video donde se ve a su hija que edita en chino, sin entender el idioma.

La periodista escribió que si bien, este tiempo de pandemia ha sido un periodo difícil para educar a los hijos, ella cuenta con el apoyo del colegio virtual “Aprende Feliz”

“Mi niña🤪 llego y la encuentro editando videos en un programa que está en chino!!!!! Lo más heavy es que ella no habla chino!! Jjajja 🙌😁 estos niños de ahora se pasan… increíble cómo aprenden😍 quise compartirles este video porque la educación en pandemia no ha sido fácil para nadie creo yo, sostuvo la profesional.

Además quiso recomendar esta forma de educación agregando que “agradezco infinitamente el apoyo de su @colegiovirtualaprendefeliz.cl que nos ha acompañado en todo este proceso, y ayer ya recibimos la noticia de que pasó oficialmente a 4 básico🤩 que emoción, eso quería contarles!”.

En Sillón Vip conversamos con la ex “Maldita Moda” sobre su experiencia con esta nueva forma de enseñanza totalmente on line y nos aseguró que “cada logro que ella ha tenido este año a pesar de la pandemia, para nosotros como papás ha sido increíble que muchas personas no se atreven a apostar por la educación virtual, sin embargo yo puedo dar fe de que en este colegio al menos es 100% efectiva y está super pensada en los niños“.

Cabe señalar que dicho método educativo se basa en un sistema de enseñanza postulado por el doctor en psicología Felipe Lecannelier llamado “A.M.A.R” (Atender, Mentalizar, Automentalizar y Regular), donde se privilegia el desarrollo socioemocional de los niños.