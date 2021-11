La importante decisión que tomaron Daniela Aranguiz y Jorge Valdivia en su matrimonio

En el programa “El Discípulo del Chef”, no solo se cocina. Es que debido a que sus protagonistas son todos del mundo del espectáculo, sacan a la luz sus dotes con entretenidas dinámicas como espacio “Los Secretos del Chef”, que anunciaron Pato Sotomayor y Karen Bejarano.

Y una de las participantes interrogadas fue Daniela Aránguiz. “Dicen las malas lenguas que te casas en marzo, ¿qué habría de cierto? Para Los Secretos del Chef”, le pregunta Patricio Sotomayor.

“Todavía no lo voy a decir, porque no los voy a invitar a todos”, aclaró la ex Mekano.

Luego, sola frente a la cámara explicó: “Yo quiero renovar mis votos el próximo año, porque el 17 de diciembre cumplo 17 años de matrimonio (con el futbolista Jorge Valdivia), entonces me gustaría hacer como una fiesta”, agregó.

“Yo eso estoy diciéndoles a mis amigos, a mis más amigos, porque no los voy a invitar a todos. Pero a mis más amigos sí. Al Ignacio (Garmendia, su compañero de cocina en el programa) lo voy a invitar”, sostuvo.

Luego, Ennio Carota, uno de los tres chefs guías del programa, consultó: “Daniela, ¿qué vas a hacer para el matrimonio?” “A usted lo voy a invitar”, contestó la influencer.