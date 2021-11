Simón Oliveros discute en vivo con equipo de otro canal: “¡Váyanse a la mier… con el compromiso!”

Un engorroso momento se vivió en la mañana de este viernes en el matinal “Mucho Gusto”. Todo surge en medio de un enlace que realizaba Simón Oliveros entrevistando a María Angélica, madre Mariana, de una menor de 17 años que se encuentra desaparecida en Peñalolén cuando iba camino al colegio.

En un momento, se ve y escucha que el notero empieza a discutir con otro equipo que también se encontraba en el lugar para salir en vivo con ella.

“Estamos al aire, amigo. Hay una cosa de código de televisión. Yo estoy hablando con la señora y está siendo una falta de respeto lo que estás haciendo tú”, sostuvo Oliveros.

Pero luego de despedir a la entrevistada, el periodista realizó sus descargos en pantalla.

Simón Oliveros se descarga con todo

“Hubo una actitud muy fea acá. Nosotros estamos afuera justo de otro medio de comunicación. Yo llevo mucho tiempo, muchos años reporteando y hay ciertos temas que uno no se debe pelear al entrevistado”, comenzó narrando.

Además, señaló que le estaban haciendo incómodos “gestos detrás de cámara” y de acosar a la mujer “a través de llamados que ‘teníamos un compromiso’. ¡Váyanse a la mier… con el compromiso cuando hay una hija desaparecida!”, expresó claramente molesto.

“Yo no manejo la pauta del otro canal, no me interesa saberla, no hago ningún esfuerzo por obtenerla ni mucho menos, pero cuando ya estamos hablando con una persona que voluntariamente salió a hablar con nosotros, que estaba quebrada emocionalmente, afectada por la desaparición de su hija y se empieza a tratar a la persona como un botín que te puede sumar rating o no, a mí me parece una actitud deleznable“, agregó.

“Nunca me ha tocado vivir algo así, me parece feo. Insisto, a mí me han levantado entrevistados (..) hubo cierta presión hacia la entrevistada que no me parece producto del momento anímico y emocional que está viviendo”, cerró.