“En un inició no me fijé en él”: Gala Caldirola reveló detalles de su relación con Iván “Potro” Cabrera

La modelo española Gala Caldirola dio nuevos detalles de cómo la conquistó Iván “Potro” Cabrera, relación que se dio a conocer hace un par de semanas luego de que ambos participaran del programa de cocina “El discípulo del chef” (CHV).

“Cada día encontraba más y más lindo a mi compañero de programa. Lo empecé a ver de otra forma de a poco. En un inició no me fijé en él. Obviamente lo ves lindo y con musculitos, pero no lo conoces y no te llama la atención como cuando profundizas”, dijo la española a Las Últimas Noticias.

“Todo partió como una amistad porque yo no estaba en mi mejor momento sentimental, ni tampoco estaba buscando algo”, dijo la modelo.

Sobre la conquista, reveló que “tuve muchos días de bajón y tristeza, donde estaba des motivada y cansada por mis cosas personales externas al programa, y él siempre estuvo ahí para darme un “ya po, vamos, tú puedes, eres una tremenda mujer, una tremenda mamá. Tú tienes que brillar, date cuenta de lo que vales y persigue tus sueños””.

“Sentí protección y motivación de su parle. Otra cosa que me gustó es que Iván se adaptó a mi mundo. Se interesó en mi mundo. Le gusta hablar con mis amistades y se hizo parte del grupo enseguida. Con mi hija se lleva bien porque él tiene dos hijos. Igual trato de llevar con mucha calma esa parte, pero él es muy paternal y se porta súper bien”, comentó.

Caldirola dijo que “encontré un buen partner, alguien con quien puedo ser yo misma. Estamos trabajando en crear una relación basada en la amistad, en comprendernos, apoyarnos y no limitarnos”.