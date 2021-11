Benjamín Vicuña compartió reflexivo mensaje en su cumpleaños número 43

El actor Benjamín Vicuña es un activo usuario de Instagram, plataforma donde de manera frecuente comparte momentos de su trabajo o algunos aspectos familiares.

No obstante, durante el último tiempo, las reflexiones han ahondado en esta, luego de que hace algunos meses se confirmara su ruptura amorosa con María Eugenia “China” Suárez.

Ahora el intérprete compartió una especial publicación, en el marco de su cumpleaños número 43.

“En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo”, inició señalando.

Luego continuó: “Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo. Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define”.

“Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser”, expresó.

Tras esto aludió a los complejos momentos que ha experimentado: “Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron”.

“Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, cerró.

Aquí puedes ver la publicación: