“Bastardos”: Kathy Orellana explotó tras eliminación de “El Discípulo del Chef” con extraños videos

Recientemente la cantante Kathy Orellana compartió unos más que llamativos registros en las redes sociales, mostrándose bastante indignada.

En estos la artista no solo arremetió contra la producción de “El Discípulo del Chef“, sino que también apuntó en contra del periodista Andrés Caniulef.

Cabe señalar que en el registro la ex “Rojo” se mostró hablando de forma extraña, donde tuvo duras palabras para su eliminación del programa culinario de CHV.

Esto, luego de su polémica salida, donde tras no asistir en dos oportunidades a las grabaciones, el chef Ennio Carota optó por sacarla del equipo verde.

Los dichos de Orellana

En primera instancia la cantante arremetió contra el programa de CHV: “Ahora voy a contar la verdad. El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirá, así que la irresponsable no soy yo”, inició señalando.

Luego continuó: “Son bastardos los hueones porque me han dejado como el hoyo todo el rato, así que basta“.

Tras esto apuntó contra el periodista de espectáculo, Andrés Caniulef: “Oye Caniulef, yo en la vida me he topado contigo, pero si tú hablas de mí, infórmate conchetuma…“.

Luego continuó: “yo pensaba que estaba para el pic… Caniulef, hablando sin argumentos y periodista… me das risa gil culi**“, expresó.

Aquí puedes ver el registro: