Máximo Bolocco entregó detalles de su vida personal y aclaró su situación sentimental

Si bien disfruta participar en los lives de su madre, Cecilia Bilocco, el joven Máximo Menem Bolocco no entrega muchos detalles de su vida privada.

No obstante el joven, que recientemente cumplió 18 años, habló de múltiples aspectos de su vida personal en una entrevista que le hicieron en “Me Late“.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue cuando habló de su vida personal y sentimental, luego de que desde el programa le preguntaran si se encontraba pololeando.

En esta línea Máximo reveló: “Estoy soltero desde marzo y estoy feliz“, inició señalando, expresando además que no ha recurrido a las aplicaciones de citas. “Todavía no estoy en Tinder. Me falta todavía… no sé, no sé todavía. Pero estoy soltero”, relató.

Junto a esto también fue consultado por un rumor que ha cobrado fuerza en las últimas semanas, donde señalan que su madre Cecilia Bolocco se podría reunir con Diana Bolocco en un programa de TV, juntas.

Sobre esto sostuvo: “Me gustaría verlas juntas, no sé si en la mañana. Algo más entretenido yo diría, como más de noche. Ellas son más noctámbulas. Me encantaría“, cerró.