“Están muy ‘sobrevestidas’”: El comentario fashionista de Fran García-Huidobro sobre las conductoras de “Tú día”

Al más propio estilo del recordado programa “Maldita Moda”, la conductora Francisca García Huidobro quiso realizar, un comentario sobre el outfit de las conductoras del nuevo matinal de Canal 13 “Tú Día”.

“¿Puedo hacer un comentario, pero solamente fashionista?”, lanzó en el programa de Instagram “Cómplices” que conduce junto a los periodistas Cecilia Gutiérrez y Jon Reyes.

“Están muy sobrevestidas las mujeres del matinal de Canal 13. Yo el otro día prendí la tele y estaban con vestidos, con tacos altos”. sostuvo la conductora sobre Mirna Schindler y Ángeles Araya.

“Entiendo que la Diana Bolocco también usa ese look. Pero al ser una cuestión más informativa, a mí como que me hace ruido. Considero que es ropa que se usa más para estelares“, complementó, agregando que “están como apretadas en un vestuario que yo no sé si les acomoda realmente”.

“Sobrevestidas”

Ante esto, Jon Reyes opina: “Puede ser, porque yo a Mirna Schindler la conozco, somos amigos, trabajé con ella mucho tiempo en CNN Chile, y la Mirna en rigor mantiene su estilo, pero sí la sobrevisten”.

“Sobrepeinada” , sostiene nuevamente la exrostro de Chv.

Jon por su parte quiso poner a modo de ejemplo, el comentado pantalón que usó el conductor de Mucho Gusto hace unos días: “Bueno, pero Neme salió con un pantalón de cuero esta semana”.

“Pero esa es la personalidad de Neme. La Monserrat también usa zapatillas de repente. Además estamos conociendo el proyecto y, como decía la Kel Calderón, todo tiene que conversar. Las prendas tienen que conversar entre ellas. Me da la sensación de que, sobre Mirna, está como apretada“, sostuvo la Fran.

“Sí, puede ser. Además ese no es el estilo de ella“, cerró Reyes.