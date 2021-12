Botota Fox “basureó” a Nelson Mauri en publicación de Instagram: él le respondió

De vez en cuando los famosos rostros tienen cruce de opiniones a través de las redes sociales, las cuales no siempre son en buenos términos o de manera respetuosa.

Precisamente esto ocurrió entre Botota Fox y Nelson Mauri el pasado fin de semana, luego de que este último compartiera una publicación en su cuenta de Instagram, donde señalaba que participaría en un nuevo programa de Canal 13.

“Siempre he amado bailar y aún queda mucho por entregar, besos a todos“, redactó el ex “Rojo” en la publicación, generando una inmediata réplica de Botota Fox.

En este sentido la artista le escribió: “Hay jóvenes más talentosos, pero vemos como priorizan a ti que todo Chile ha visto cómo te pe… grande @canal13cl“.

Pero esto no quedó ahí, ya que Nelson Mauri se animó a responder: “Espera tu turno para cuando Canal 13 haga un programa de rehabilitación. Seguro te llaman“.

La réplica de Nelson Mauri

Luego, más calmado, Nelson Mauri compartió un video en donde explicó la situación: “Muchos me han preguntado por la polémica con la Botota y la verdad es que no es ninguna polémica, ella como que no sé qué mal momento habrá estado pasando, que lanzó su veneno. Pero la verdad que yo no cacho qué onda porque siempre he tenido cordialidad con ella, una vez me invitó a trabajar en su circo, siempre hemos tenido como generalmente buena onda, así que no se dé donde apareció su odio”.

Tras esto intentó calmar los ánimos: “Deberíamos apoyarnos independiente de lo que yo haga tú te dedicas a la entretención, yo también me dedico a la entretención pero de otra forma y es súper válido, no por eso no voy a poder estar en el baile, al contrario. Te mando mucho amor, la verdad que no tenemos para que pelear…feliz domingo para ti y que todo el mundo sea feliz y no nos andemos tirando mier…“.