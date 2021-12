Diana Bolocco no contiene la emoción al recordar cómo fue convertirse en madre de su hijo Pedro a los 23 años: “Él ha sido mi gran maestro”

Una mañana llena de recuerdos y emociones vivió Diana Bolocco. Esto, debido a un saludo de cumpleaños que envió a través de las pantallas de su programa “Mucho Gusto” a su hijo Pedro.

“Ojalá que me esté viendo a esta hora. Sería mayor de edad con la ley antigua”, comenzó Diana, para luego agregar: “Te amo hijo, eres maravilloso, me siento muy orgullosa de ti. Te adoro”, enfatizando en la relación cercana que tiene con él. “Es tan sabio, que es más como si fuese un amigo”, aseguró

Ser madre a los 23 años

La conductora, reveló detalles de cómo fue convertirse en madre a los 23 años, cuando aún estaban en la universidad estudiando periodismo.

“Con el primero uno tiene más ansiedades, es más estricto, por eso los mayores tienen otras fortalezas. (…) Con él tuve mucho miedo, porque es fuerte cuando uno sale de la clínica con la guagua, pero uno sale y te vas con una persona muy indefensa, que necesita asistencia 24/7 y es una sensación como de fragilidad muy profunda”, señaló, agregando que el padre era solo dos años mayor que ella y también era aún inmaduro.

“Yo tuve que dar mi examen de grado, Pedro andaba en el andador. Mis amigas de universidad se deben acordar, porque nos juntábamos en mi casa y mi niño andaba ahí. Él lloraba, parábamos el estudio”, aseguró.

“Es muy desafiante el primer hijo y uno se equivoca tanto. Yo que he sido mamá a los 23, 25, 38 y a los 34 años, te digo la Gracia se cría sola. Uno ahora es más libre, porque uno toma ansiedades tan tontas”, agregó también destacando el apoyo que ha recibido de su madre.

Además confesó la gran admiración que siente por Pedro:“Es muy crítico conmigo, con amor, con cariño (…) Es realmente increíble, él es mi maestro”.

“Lloré mucho”

Pero pese al apoyo que tenía, Diana desclasificó los miedos e inseguridades que padeció en su primera maternidad: “Yo era muy chica, fui mamá en un matrimonio que no terminó bien porque nos separamos”, dijo.

“Me sentía muy incapaz de ser madre durante el embarazo y lloré mucho. Probablemente tiene que ver con una cosa hormonal, y me acuerdo que vivía en un departamento alto y miraba desde el balcón y lloraba y decía: ‘No me la voy a poder, de dónde voy a sacar a sabiduría, esta fortaleza’”, recordó.

En esa línea, su compañero José Antonio Neme, le preguntó qué le diría a esa Diana de 22 años que esperaba a su primer hijo, a lo que la periodista fue clara en responder: “Que se relaje”.

Fue en ese momento en que no pudo contener la emoción al recordar y sostuvo entre lágrimas: “Uf, lo he pensado mucho pero le diría que se relaje, que se entregue y que disfrute, que quiera más, que abrace más y que fluya. Soy muy autoexigente y en esa época más todavía, uno va evolucionando pero a mi hijo me gustaría criarlo más libre”.

“Uno va aprendiendo, porque en ese entonces tenía mucho miedo a equivocarme, a no decir lo correcto, a que mi hijo le faltara algo”, reflexionó.

La conductora culminó con un lindo mensaje: “Le diría a esa niña y a todas las mujeres embarazadas que nos están viendo, que la respuesta una siempre la tiene como mamá, papá y es verdad, está en alguna parte del cuerpo. Uno se da cuenta cuando está haciendo algo exagerado o que no es pertinente”.