“Creímos que se había muerto”: Begoña Basauri pasó susto tras ayudar a mujer en vía pública

El pasado martes la actriz Begoña Basauri utilizó sus redes sociales para desclasificar una experiencia que vivió durante un paseo matutino, contexto en donde la animadora debió prestar auxilio a una mujer.

La situación se dio luego de que la intérprete caminara por la calle, cuando notó que una mujer se encontraba en el suelo.

“Iba paseando con la Lupe y de repente doy una vuelta por una calle y veo a una persona tirada en la mitad de la calle y era una mujer, una señora de unos 65 años. Se cayó desplomada“, inició relatando.

Luego añadió: “Creímos que se había muerto, porque se desplomó, pero después ya estuvo bien, porque llamamos a la ambulancia”.

En esta línea compartió una dificultad que la llevó a reflexionar: no podía desbloquear el teléfono de la mujer para llamar a un familiar.

“Fue súper difícil acceder a su teléfono y llamar a un contacto. Por otro lado, los contactos creían que era como una estafa (…) Me quedé pensando una cosa: algunos teléfonos tienen la forma automática de grabar un contacto de emergencia”, sumó.

Por último precisó: “Me quedé súper espirituada, porque decía ‘y si me pasa algo en la calle, nadie va a poder desbloquear mi teléfono y a quién contactan. Eso me quedé pensando, en tener contactos de emergencia y que sea fáciles de acceder”, señalando además que logró desbloquear el teléfono “y está bien la señora”.