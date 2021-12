Residente entregó su apoyo a Gabriel Boric en las próximas elecciones presidenciales

Recientemente, el cantante puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como “Residente“, reveló su apoyo presidencial en las próximas elecciones del país.

Fue a través de Instagram donde el ex Calle 13 compartió un video, donde mostró su apoyo al abanderado de Apruebo Diginidad, Gabriel Boric, mientras que criticó a candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“Mi interés no es meterme en algo que no vivo o no entiendo porque no soy chileno, pero es muy preocupante ver como en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible retrogrado y oscuro como Kast“, inició señalando el músico.

Tras esto manifestó su apoyo a Gabriel Boric: “Necesitamos gente con mentalidad joven en América Latina, que proteja los derechos de la diversidad, los derechos de la mujer, el medioambiente frente a los cambios climáticos y que luchen por una educación pública gratuita y de calidad“.

“Yo personalmente conocí hace algunos años atrás a Gabriel Boric. Bebí un par de cervezas con él cuando ni pensaba que algún día sería Presidente, y recuerdo lo esperanzador que fue ver a Gabriel, siendo un chamaquito tan joven, preocupado verdaderamente por las necesidades de su país y de su pueblo”, relató.

Aquí puedes ver el registro: