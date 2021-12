“Somos más y venceremos”: La arenga de Daniela Vega mostrando su apoyo a Gabriel Boric

La intérprete anunció que viene desde México, muy emocionada, ante la posibilidad de poder ejercer su derecho a sufragar.

Mensaje que envió a través de su cuenta de Instagram, en donde escribió:

“No le teman a los colores, hay quienes quieren obligarnos a ver en blanco y negro otra vez, no lo conseguirán. Porque no habitan los colores, no los conocen. Y condenados al daltonismo, pretenden llevarnos a la intemperie nuevamente. Tampoco lo lograrán”, comenzó su relato.

Además, agregó: “Nosotros mientras tanto, hemos bordado con esos colores que ellos no ven, nuestros nombres en el horizonte que recorta la montaña, para ver aparecer el arcoíris que, adornando las cicatrices de nuestra historia, iluminará nuevamente las antorchas que otros han intentado apagar”, fueron las sentidas palabras de la artista, junto a su arenga:

“Somos más y venceremos”

Asimismo, la actriz mostró abiertamente su opción presidencial: “Yo voto Gabriel Boric, yo voto por los colores, las pieles y sus texturas. Los ojos y sus matices. Sólo el tiempo sabrá que hemos hecho por esta tierra. Lo que hemos hecho, lo que haremos, vivirá en la pupila del cuerpo futuro” cerró Daniela.

Revisa acá las imágenes