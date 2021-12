Thiago Cunha arribará a “Aquí se baila” de Canal 13 con especial compañía

Uno de los máximos exponentes del axé es el brasileño, Thiago Cunha, volverá a ser parte de un programa de televisión gracias a “Aquí se baila… talento por sobre la fama”, estelar que Canal 13 estrenará en enero y en donde competirán famosos con grandes habilidades para la danza.

Dentro de quienes participarán de este espacio sobresaldrán figuras como Rodrigo Díaz, Iván Cabrera, Valentina Roth, “Blanquita Nieves”, Emilio Edwards, María José Quiroz y Karla Melo, entre otros.

“Lo primero que le dije a la producción fue ‘si me meto, me meto de cabeza, porque amo la danza’, aunque no soy bailarín de formación como la mayoría de los que están. Entonces me da mucho gusto poder estar en este programa, porque no es que no me vea a la altura de ellos, pero siempre los valoré mucho como bailarines y ahora competiré contra ellos”, señala Thiago.

A lo anterior, agrega que “valoro mucho la danza y siento un respeto y una admiración muy grande por los bailarines, y no tienen quizás la valoración que se merecen. Así que ahora que estoy con todos los grandes de Chile, me siento muy orgulloso de ser parte de esto, aunque sea por dos semanas no más y después me echen (ríe)”.

¿Y quiere ganar? Él responde que “voy con todo siempre, no hay quien diga que no. Yo tengo lo mío también por supuesto, pero yo siempre los vi como ‘Oooh, Rodrigo Díaz, ganador de Rojo’, y ahí está, mi admiración por él y por la mayoría de los que están es gigante, y por eso me siento muy bien de estar aquí”, añadiendo que “encuentro que es un programa muy especial para mí”.

En la pista de baile con su pareja

En esta línea sumó: “Los programas de baile de Canal 13 son especiales para mí, definitivamente. En ‘Bailando por un sueño’ surgió la historia mía con Chantal, y ahora tener esto y más encima con todo el resto de participantes y después de dos años de pandemia, es un gran lujito. Es como para decir ‘wow, es un pequeño sueño cumplido’”.

Acerca de bailar con la mujer que ama, Cunha confiesa que “estar con Chantal es como la guinda de la torta, porque es mi compañera de todo, es mi partner y ahora lo seguirá siendo en la pista de baile, así que para mí es un honor”, a lo que añade que “me da pena por ella, porque ella baila la raja y yo no tanto (ríe), pero hacemos match, tenemos mucha química y eso se va a notar”.

Dentro de ese contexto, Thiago Cunha destaca que “somos muy cómplices, y eso se refleja en la danza. Yo en la danza expreso mucho de lo que siento, por eso bailo axé, porque el axé es el significado de la alegría, y de eso se trata para mí la danza, de poner para afuera todo y tratar de expresarme de repente con cosas que no puedo decir en palabras”.