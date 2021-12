Actriz de “Pobre Novio” explicó por qué no comparte registros con su pareja en las redes

La actriz venezolana Nathalie Vera recientemente aclaró una duda que se repetía entre sus seguidores, los cuales aludían a su estado sentimental.

Esto, luego de que la intérprete que participa en “Pobre novio” fuera consultada sobre su pareja, ya que en las plataformas digitales no existe nada de él. “¿Aún con pareja? No comentas nada de él“, le escribieron.

Ante esto, la intérprete replicó en un video: “Voy a hacer esta historia para terminar de aclarar la situación“.

Luego detalló: “Sí, tengo novio, vivo con él y con mi perrita. La cuestión es que a él no le gustan mucho las redes sociales, como que está súper aparte de eso, y no me gusta mostrarlo por acá“.

Por último expresó: “Nos conocimos en Venezuela, somos novios desde allá, me vine a Chile por la situación país y principalmente por él“.