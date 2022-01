Gala Caldirola lanza sus primeros mensajes de 2022 tras quiebre con Iván Cabrera

Luego de confirmarse el quiebre entre Gala Caldirola e Iván Cabrera, producto de las fuertes acusaciones de una expareja respecto a un caso de abuso y violación, la modelo española lanzó sus primeros mensajes 2022 en su cuenta de Instagram.

El quiebre sentimental fue confirmado por su amigo Suro Solar al portal AR13. Incluso, la influencer borró las fotos con el bailarín, quien fue “congelado” por Canal 13 en su nuevo programa de baile.

Ahora Gala subió una foto con su hija y el siguiente mensaje: “Lo espontáneo💫. Decreto que el 2022 estará lleno de magia , de trabajo, de protección , de sueños por cumplir , de amor. Que todo lo negativo se transforme en alegría. Que todos los miedos se disuelvan.Que nunca nos falte una razón para seguir adelante. Y sobre todo… Que nunca nos falte una razón para sonreír”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

Anteriormente, escribió: “Este año aprendí que te puedes romper y reconstruir una y mil veces. Empezar de nuevo asusta, pero puedes y de todo aprendes. Que no importa si no recibes lo que das por que lo importante es que das lo que eres. Que nada ni nadie es para siempre, por eso aprovecha cada momento y siempre di lo que sientes. Que nunca es demasiado tarde. Y que lo más importante es no olvidarte de quien eres.Mis mejores deseos para todos en el 2022❤️”.

La modelo recibió cientos de mensajes de apoyo. Entre las personalidades de la farándula destacó el mensaje de Nicole “Luli” Moreno: “Eres una inmensa 💖”.