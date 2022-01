Fran García Huidobro se refiere a su regreso a Canal 13 como jurado de nuevo programa “Aquí se baila”

¡Ya queda poquito! y es que al fin este próximo lunes 10 de enero, podremos disfrutar de lo mejor de la danza en nuevo estelar de canal 13 “Aquí se baila”. Por lo mismo, el programa ya definió quienes serán los tres miembros del jurado.

Cabe señalar que los 20 competidores son bailarines y artistas con experiencia, por lo que los evaluadores debían estar a la altura, así que cerraron con tres reconocidos rostros: Karen Connolly, Neilas Katinas y Francisca García-Huidobro.

“Estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. Si van a estar compitiendo los mejores bailarines que han pasado por programas del estilo, yo debía estar en el jurado. Los he evaluado anteriormente y ahora lo haré con más exigencia, porque en esta competencia solo están los mejores de los mejores”, indicó la “Fran”.

A lo anterior, la exjurado de otros estelares similares como Talento chileno, Fiebre de baile y Bailando por un sueño agregó que “estuve un año sin estar en la televisión abierta y, si bien recibí varias ofertas en este tiempo, ninguna me había convencido como esta, así que cuando me llegó, la tomé feliz”, señaló la actriz.

“Voy a tratar de ser siempre muy justa. Por supuesto que hay participantes que me caen mejor que otros, pero aquí gana el que mejor baila, no el que me cae mejor a mí”, concluyó la exconductora de Primer Plano.

Los expertos

Por su parte, el bailarín profesional, Neilas Katinas comentó que “hacía falta que regresaran los programas de baile a la televisión. A la gente siempre le han gustado mucho y de seguro ahora se volverá a entretener. Además, creo que este puede ser más especial aún por el nivel que tienen los participantes”.

Además, adelantó que su mirada estará centrada siempre en “evaluar el conjunto de cada competidor, la mejor puesta en escena en su totalidad”.

Karen Connolly, por su lado, confesó que “va a estar difícil evaluar a todas las figuras de este programa, porque todos los que están son personas muy buenas para el baile. En ese sentido, va a ser mucho más complejo que en otros programas, pero eso también lo hará más especial y atractivo”, enfatizó, señalando que se fijará en la técnica de los participantes.

“A la gente le gusta mucho el baile y el que tengamos un nuevo programa así va a motivar a las personas a que se inscriban en las escuelas y a volver a disfrutar de algo tan bonito como es el baile”, cerró.