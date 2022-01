Rodrigo Díaz explica por qué aún no se ha presentado en “Aquí se baila”

Todos los seguidores de el ex programa “Rojo” seguramente estaban esperando ver en “Aquí se baila” a sus bailarines preferidos y muchos se estuvieron preguntando: ¿Qué pasa con Rodrigo Díaz?

Bueno, el misterio de su ausencia aún en el programa de baile ya fue aclarado, ya que a través de su cuenta de Instagram, el influencer se despidió de sus vacaciones realizando una linda reflexión de los días vividos y aclaró las dudas sobre su participación en el programa que debutó este lunes 10 de enero, ya que todavía no aparece en competencia.

“Y todo llega a su fin… Me voy recargado de energía con enseñanzas, charlas y momentos inolvidables junto a mis amigos”, detalló agradeciéndole a los amigos con los que viajó, entre ellos, la cantante Daniela Castillo.

Para los que preguntaban porque no estoy en @aquisebaila13 cuando me llamaron en noviembre para participar, ya tenía mis vacaciones programadas(eran más largas eso si 😂 ) así que no podía suspender. Toda mi vida he sido un trabajólico y si algo aprendí en pandemia es que los tiempos con amigos y familia son tan importante como los proyectos de trabajo. Así que ya pronto me verán por las pantallas de @canal13cl dando la vida en lo que más amo “BAILAR”, sostuvo.