“Hubo golpes”: Nelson Mauri reveló que terminó con su pareja

El exchico rojo, Nelson Mauri sorprendió a sus seguidores tras compartir un video en donde reveló que puso fin a su relación de dos años con el Dj Danech, tras llegar a los golpes.

A través de su cuenta de Instagram el bailarín entregó detalles del quiebre:

“Hoy es súper necesario dar vuelta la página para poder seguir adelante. Insisto estoy súper agradecido de él, pero cuando una relación se vuelve tóxica y hay cosas que no se pueden controlar hay que cortarlas de raíz”, confesó.

Además, agregó: “Intentamos ser amigos, apoyarnos, pero en verdad no se podía. Ustedes saben, me conocen, jamás he sido de llegar a los golpes con nadie, no soy de pelear, no sé pelear y la relación se volvió toxica”, reiteró.

Las evidencias

“Todos pueden ver ese rasguño que tengo en la frente y la verdad me cuesta contarlo y asumirlo. La vida está para ser felices, podemos ser felices, pero hay que proponérselo y en eso estoy hoy.. tratando de salir adelante, quiero que quede claro que con él no tengo nada más”, aseguró.

Para finalizar, señaló: “Le deseo la mejor de las suertes en la vida, que le vaya súper, pero a mí nadie me hace este rasguño y tampoco nadie se mete con mi madre, ni la viene a insultar, ni a hablar nada de ella, así que toda la suerte para ti y eso. Te veo”, cerró molesto.

