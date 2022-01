Juan La Rivera volverá a la TV en la señal del recuerdo de Canal 13: será invitado de “REC Play”

Juan La Rivera será el invitado estelar en el programa “REC Play” de esta semana en la señal retro del 13.

En un nuevo episodio del espacio conducido por Werne Núñez, este viernes, a las 21 horas, “Juanito” La Rivera recordará grandes momentos de su paso por la pantalla chica, donde se instaló como uno de los animadores más reconocidos del país.

Su vocación y dedicación en el campo de las comunicaciones comenzó a los 9 años de edad. Su personalidad y precoz talento hicieron que rápidamente se convirtiera en uno de los integrantes de la famosa Radio Santiago. Si bien en un principio tenía que recitar poemas los días domingo, después lo dejaron animando un espacio infantil.

Años después, el conductor llegó a Canal 13 para conducir “La feria de las sorpresas”, donde mostraban el talento de personas con habilidades extraordinarias. Personajes que, sin duda, se robaron la atención de los televidentes y, por supuesto, quedaron para siempre en la memoria del anfitrión de la producción.

“Una vez trajimos al ‘Tarzán brasileño’, un señor alto, maduro y con una fuerza extraordinaria. Tomó de la cabeza un clavo de tres pulgadas y lo clavó en una tabla con una sola mano. Después lo sacó y lo dobló solo con sus dedos”, rememorará Juan, mostrando el clavo que -a pesar de los años- aún conserva. Además, le mostrará a Werne Núñez una piedra que había partido con la mano un karateka coreano, el 11 de enero de 1977. Así de precisa es su memoria audiovisual.

Uno de los formatos preferidos de La Rivera son los concursos, porque le encanta la competencia y que la gente gane premios por hacer distintas hazañas. Así lo demostró en programas como “Baila domingo”, cuyo impacto fue documentado por el fallecido cineasta chileno Ricardo Larraín, en la cinta “Pasos de baile” que se estrenó el año 2000.

“Si ganaban el ‘Baila domingo’ se convertían en los reyes del barrio y ganaban premios bien importantes”, recordará el conductor de “REC Play”, quien también fue un fiel espectador del programa que se transmitió en la ex señal del angelito.

Luego que se realizó el campeonato final de “Baila domingo”, el director ejecutivo de la época en Canal 13, Eleodoro Rodríguez, le pidió a Juan que siguiera con el programa pero él le contestó que no, porque no podían hacer una segunda temporada el domingo siguiente. No obstante, como tenía que seguir acompañando a sus seguidores y ante el requerimiento del director ejecutivo, tuvieron que montar en una semana “Hola domingo”.

Otra de las grandes pasiones que tiene Juan La Rivera es el folclore: “Yo soy cuequero desde chico. Más que el campo, la actividad folclórica, yo me siento chileno, quiero a esta tierra”, destacará el animador.

Su gusto por las tradiciones y la música lo convirtieron en un animador clave de los festivales y fiestas costumbristas nacionales. Uno de los shows televisivos que condujo históricamente fue el Festival del Huaso de Olmué, siendo la versión del 2003 su última participación.

Respecto a cómo se sentía al cambiar de rol al ser convocado en algunos programas como animador y otros como reportero, Juan respondera en “REC Play” que su amigo querido Rodolfo Tosto, le dijo alguna vez “En la cosa, cualquier cosa”, una frase que jamás olvidó y que se refiere a que si estás dentro de lo que haces, no importa donde estés. Porque si uno disfruta de las comunicaciones, no importa si eres el número 1, 2 o 3, estás haciendo lo que te gusta.

Al momento de la despedida en el programa “REC Play” , el conductor Werne Núñez dará a conocer una noticia-sorpresa. Juan La Rivera volverá a la televisión, precisamente a las pantallas de REC TV, para un “lindo proyecto” que conducirá durante el primer trimestre del 2022 y del que pronto se darán detalles.