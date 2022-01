Catalina Palacios se lanza sin filtro contra los “haters”

La influencer, Catalina Palacios es una usuaria muy activa de sus redes sociales, especialmente de Instagram donde comparte diariamente fotografías con sus actividades diarias y entregando consejos.

Y como es habitual, recibe cientos de mensajes de sus fans, y si bien la mayoría son positivos, también hay quienes la critican por su apariencia.

A estos “haters” precisamente, la ex “Mekano” les dedicó una publicación con un mensaje especial.

“Como nunca me maquillo, aprovecho de dar jugo cuando lo estoy”, comenzó escribiendo.

Además agregó que “así que para todos los que me dicen mamarrachienta, hippie, fome, descuidada, poco preocupada, les dejo esta imagen sin importancia realmente pero me peine para la foto, me puse limón en el pelo, y maquillaje por una seca del canal, y la subí, pero esta realmente no soy”.

Como era de esperar, inmediatamente se llenó de comentarios apoyándola. “Preciosa tu linda eres un amor guapita tu esa belleza tuya”, “Te ves hermosa Kata”, “Para mí con o sin maquillaje eres hermosa”, “Me encantas hippie .. igual linda .. pero tienes una belleza natural que ya quisiera”, fueron algunas de las reacciones.