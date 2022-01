Daniela Castro entrega su versión sobre mujer atacada por su perro: “Mantuve silencio mucho tiempo”

Hace unas semanas, CHV Noticias emitió un reportaje sobre una mujer llamada Carolina Mujica quien acusó que el perro de la influencer Daniela Castro la mordió, desfigurando parte de su rostro.

Este hecho que ocurrió en agosto del año pasado, habría sucedido cuando “ella (Daniela) sale al patio, no recuerdo a qué y queda la puerta abierta. Y en ese momento entra Charlie”. describió Carolina, refiriéndose al perro, cuya singularidad es su gran tamaño y peso (80 kilos),.

“En un momento yo voy a botar basura, me agacho y el perro, de manera sorpresiva, me ataca directamente al cuello”, detalló sobre el accidente.

“Tenía que ir sosteniendo mi cara, porque en el fondo no era una herida; no podía hablar”, añadió, momento en el que fue trasladada a la Clínica Las Condes.

“La rehabilitación ha sido lenta, aprender a comer de nuevo, aprender a hablar de nuevo. Algo tan básico como volver a sonreír de nuevo”, señaló.

Daniela Castro explicó en el noticiero que “es un momento difícil para mí, difícil para ella, y nos estábamos conociendo recién. Yo no la iba dejar sola. En ningún momento la iba a ir dejar a la clínica e irme. Decidí entrar con ella y pagar el pagaré aunque yo no la conociera”.

Respecto al contacto con la ex “MasterChef”, la afectada aseguró que fue solo un par de meses. “Ella tuvo buenas intenciones, me mandó flores, me dio un par de regalos y de ahí no supe más de ella. Está en todo su derecho, porque no ha vivido conmigo todo este proceso, por lo tanto es muy difícil que ella pueda comprender lo que esto ha causado”, sentenció.

También reveló que Daniela le habría ofrecido una cifra mucho menor a todo lo que le ha costado el tratamiento.

Daniela Castro: “Y ahora cuento acá la historia”

Daniela Castro quiso revelar su verdad. Y lo hizo a través de su cuenta de Instagram: “Mantuve silencio mucho tiempo por respeto a la víctima, para no exponerla, en base a que ella quiso exponerlo, yo ahora cuento acá la historia”, escribió junto a una fotografía de ella con Charlie, y fotos de su testimonio escrito.

“Yo siempre he estado dispuesta a hacerme cargo de los gastos médicos de Carola. Después del accidente siempre tuve contacto con ella y me preocupé de su estado de salud. Además, le insistí que me haría cargo de la situación e incluso firmé el pagaré de la clínica”, sostuvo.

Aseguró además que “los primeros días de octubre me llega una carta de sus abogados informándome que ellos se harían cargo del tema. Lo que me sorprendió mucho, porque mi comunicación con ella siempre fue muy fluida y cercana”.

Respecto a cómo se originó el accidente, Daniela tiene una versión muy distinta a la que cuenta Carola.

“Grabamos y al terminar le conté la historia de él (su perro), que lo maltrataron de pequeño y que quería darle una vida como se merece. Ella entendió y empatizó con él”, aseveró.

Pero posteriormente “Carola muy emocionada hizo una videollamada para mostrarle el perro a su hermana, lo mostró de lejos, luego se acercó por el lado efusivamente, se agachó para grabarlo abrazándolo de cerca y Charlie se sintió amenazado, porque era alguien desconocido”.

“Esto fue un accidente lamentable que ocurrió en mi casa (…) y me haré cargo de los gastos de Carola por 2 años; rehabilitación, psiquiatra, psicólogo y demases”, concluyó.

Revisa su publicación: